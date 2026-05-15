奈良市の市営住宅で、水道メーター18個が盗まれていたことがわかりました。 奈良市によると14日午後1時ごろ、同市六条西の市営住宅で水道メーターの検針業者が水道メーター18個が盗まれているのを見つけたということです。被害を受けたのはいずれも入居者がいない部屋で、被害額は計約2万9000円だということです。 奈良市は15日、警察に被害届を提出し、警察が窃盗事件として捜査して