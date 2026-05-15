マイナポイントについて政府が広報のために使ったおよそ211億円をめぐり、どのメディアで、どの程度の広報を行うかなどを決めた経緯についての資料が保存されていなかったことが会計検査院の調べで分かりました。きょう国会に提出されたマイナポイント事業に関する会計検査報告によりますと、2019年度から2023年度までに政府のマイナポイント事業におよそ1兆3905億円が使われ、そのうち広報に関する費用がおよそ211億円でした。と