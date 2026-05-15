ADHD=注意欠如・多動症の治療薬が一部の薬局に在庫が偏り、安定的な治療を継続できないとして、患者団体はきょう、薬局同士で治療薬の在庫を調整できるよう、厚生労働省に要望書を提出しました。ADHDの治療薬「コンサータ」は、不注意や多動性の症状を改善するとされていますが、依存性のリスクがあることから、厚労省は薬局同士の譲渡をしないよう通知を出しています。きょう、患者団体の「発達障害当事者協会」は、一部の薬局に