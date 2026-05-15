政府は、高市総理大臣が19日と20日の日程で韓国・安東市を訪問し、李在明大統領との首脳会談を行うと発表した。安東市は李大統領の地元で、1月に高市総理の地元・奈良で行われた首脳会談に続く“地元会談”となる佐藤副長官は15日午後の会見で、「日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくためにシャトル外交の実施を含め、緊密な意思疎通を行うことで一致している。今回の訪韓もその重要な機会となることを期待している」と述