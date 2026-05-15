中道改革連合とチームみらい、日本共産党の3党は15日、再審制度の見直しに向けて、検察が再審開始の決定に不服を申し立てる「抗告」の全面禁止などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案を国会に共同で提出した。政府は15日、検察の「抗告」について、原則禁止とすることを刑訴法の「本則」に盛り込んだ改正案を閣議決定した。一方、野党の対案は「即時抗告、異議申立て及び特別抗告をすることができない」と規定し、全面的な禁止とした。