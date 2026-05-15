ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が初日を終えた。初の新燃料も何のその。初日8R、磯部誠（35＝愛知）は1号艇での1回走りだった。インからコンマ12のトップスタートを放つと先マイから押し切った。「初めてのバイオ燃料が1号艇で緊張感がありましたね。芦屋は本当に苦手なんですけどストレスなく乗れた。出て行くとかはないけど戦えそうです」。当地3年間の勝率が6点を切っているように苦戦水面とい