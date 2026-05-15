アニメ『名探偵コナン』の『毛利蘭』役などで知られる声優の山崎和佳奈さんの訃報を受けて、同アニメで『毛利蘭』の親友『鈴木園子』役を務める声優の松井菜桜子さんが、5月15日、自身のXを更新。山崎さんを偲ぶメッセージを投稿しました。【写真を見る】【 松井菜桜子 】親友・山崎和佳奈さんを追悼「蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でしたそしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」松井さんは、劇