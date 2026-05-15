プロ野球のファーム・リーグは15日、東、中、西地区に交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。東地区の楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に3―0で完封勝利。先発・岸が7回4安打8奪三振無失点で2勝目を挙げた。ロッテ先発・唐川は7回4安打8奪三振1失点で3敗目（3勝）。打線は5安打に終わった。中地区の巨人は西武戦（カーミニークフィールド）に1―0で完封勝利。7回に4番のドラフト6位・藤井（浦和学院）の中犠飛で奪った1点を