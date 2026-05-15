気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。4月29日に東京・八王子市で体長1メートルを超えるツキノワグマの姿が防犯カメラに映っていました。東京都によりますと、これからの時期、クマと遭遇する機会が最も多くなるといいます。さらに、東京のクマというのは個体数が増加傾向にあると考えられています。15日は「“東京クマ”分布域拡大 都内の出没どこまで」についてお伝えします。まず4月29日にカメラに捉え