中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日間の首脳会談を終え、帰国の途につきました。トランプ大統領は中国・北京の訪問を終え、日本時間の15日午後4時前に帰国の途につきました。15日の会談は、習主席の居住地であり国の最高中枢機関も置かれる中南海で、昼食などをはさみ約2時間半にわたり行われました。習近平国家主席「今回の訪問は歴史的な象徴的な訪問です。期間中に私たちは、新しい両国関係