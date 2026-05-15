俳優で歌手の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。大学生時代の過ごし方を明かした。番組では山下の年表を振り返り、同局系ドラマ「コードブルー」撮影時に明治大学を卒業したと紹介された。ハライチの岩井勇気は「山下さん大学の友だちもいたってことですか？」と聞くと、山下は「もちろんです」と答えた。岩井は「でももう“山P”じゃないですか」と反応すると、山