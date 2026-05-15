感謝を伝えるとき大切なことは何か。『いい人はうまくいく』（すばる舎）を出したプロデューサーの長倉顕太さんは「感謝にも質がある。ただ『ありがとう』を連呼しても、解像度が低ければ相手に届かない」という――。■超一流が使っている「陰褒め」のチカラ人を褒めることは、最高の贈与だ。しかし、面と向かって褒めるのは少し照れくさいし、場合によっては「お世辞じゃないか」「何か魂胆があるんじゃないか」と疑われることも