英語を上達させる近道は何か。元外交官で総理大臣のアラビア語通訳官の中川浩一さんは「インプットのリスニングだけをやっている時点で、『話す』能力を自ら崩壊させてしまっているといえる。アウトプットの量よりインプットの量が多くなっているうちは、英語を話せるようにならない」という――。※本稿は、中川浩一『英語を最短で身につけた総理通訳の勉強法』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jaco