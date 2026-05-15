巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１５日に今季初めて一軍に合流した。試合前練習に姿を現し、首脳陣やＧナインらと談笑。リラックスした表情を見せていた。今季の春季キャンプは二軍スタートとなった浅野だが、２月５日に一軍キャンプに参加した際、走塁中に右ふくらはぎの肉離れを発症。故障班でリハビリに励み、３月末に実戦復帰を果たした。ここまで、ファーム・リーグで２７試合に出場し、打率２割９分３厘をマーク。特に