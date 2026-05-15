金子一義国交相は１５日の閣議終了後に行った会見で、福島県の磐越自動車道で高校生などが死傷したバス事故に関して言及した。今月６日、北越高校テニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、部員１人が外に放り出されて死亡。バスを運転していた若山哲夫容疑者は過失運転致死傷の容疑で逮捕された。その後、事故をめぐっては、学校側とバスと運転手を手配した蒲原鉄道との間で説明に食い違いがあったことが明ら