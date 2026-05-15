5月14日に開かれた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席は冒頭からアメリカを牽制。一方のドナルド・トランプ米大統領は、「偉大な指導者だ」と習氏への甘言に終始した。海外メディアは、中国のペースに飲み込まれたトランプ氏の言動を報じている――。ドナルド・トランプ米大統領が北京で、中国の習近平国家主席兼中国共産党総書記と会談（写真＝The White House／PD US Government／Wikimedia Commons）■習近平を終始持ち上げ