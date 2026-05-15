北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバーが発表され、９日の試合で左太もも裏を負傷したＭＦ三笘薫（ブライトン）は選外となった。森保一監督はこの日の会見で「今日本が勝つために最高の２６人を選ぶことができた」としながらも「最後の最後まで考えた」と今朝まで考えていたという。その悩んだ要因の一つには三笘の存在を挙げ「三笘が最後ケガをして、そこからメンバーに選べないという状況になって、選手をど