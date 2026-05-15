ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎さんが2026年5月14日にXを更新し、12年に発表した楽曲「夜の踊り子」が音楽配信サービスでランキング1位に輝いたことを受け、「ヤッターマン！！」と喜びをつづった。山口さん「心から感謝致します」「夜の踊り子」を巡っては、同曲を使用したミーム動画が大きな話題に。この動画はインドネシアの伝統的なボートレースを映したもので、ボートの船首に立つ子どもがリズミカルに