牛めし・定食チェーンの「松屋」は、「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」を5月19日午前10時から発売する。アルゼンチン発祥の万能ソース「チミチュリソース」を松屋流にアレンジし、ボリューム感のある厚切りポークと組み合わせた期間限定メニューとなる。今回登場する「チミチュリソース厚切りポークグリル定食」は、鉄板で焼き上げた厚切り豚肉に、爽やかなバジルの香りと酸味が特徴のチミチュリソースを合わせた一品。