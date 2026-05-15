日本サッカー協会は１５日、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＤＦ渡辺剛（フェイエノールト）が初選出され、自身のインスタグラムで意気込みを語った。自身初のＷ杯に挑む２９歳は「これまで支えてくださった全ての方々に、心から感謝しています。感謝の気持ちを胸に、Ｗ杯という最高の舞台で恩返しができるよう、全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」と決意を記した。セ