15日午後、佐賀県小城市の和菓子店の倉庫を全焼する火事がありました。通報からおよそ2時間後に、ほぼ消し止められました。消防と警察によりますと、15日午後1時すぎ、佐賀県小城市小城町で「建物が燃えている」と通行人の女性から119番通報がありました。消防車10台が出動し、火は通報からおよそ2時間後にほぼ消し止められました。この火事で、和菓子の老舗「村岡総本舗」の木造2階建ての倉庫を全焼しました。また、倉庫に隣接す