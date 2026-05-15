Ｊ１清水は１７日のアウェー岡山戦に向けて、１５日に三保グラウンドで調整を行った。“新ポジション”で奮闘するＦＷ高橋利樹（２８）が、今季初ゴールへ意欲を示した。開幕からワントップでのプレーが多かったが、５月２日の京都戦（２〇１）からは３試合連続で先発出場し、右ウイングを中心にプレーしている。試合を重ねる中でクロスへの入り方や相手との駆け引きに成長を実感。「感覚も徐々に上がっている」と手応えを口に