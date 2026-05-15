フリーの皆藤愛子アナウンサーのドレス姿が話題になっている。１５日までに更新したインスタグラムにイベントのオフショットをアップ。グレーのノースリーブドレスにネックレスを合わせ、上品な装いを披露した。皆藤アナは「日新堂さん銀座本店本日テープカットに参加させていただきました」と報告し、続けて「各フロアで わー！えー！！っと驚いてしまうくらい、ますます特別な空間になっていましたゆったり見ているだけ