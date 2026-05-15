◆香港チャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（５月２４日、香港・シャティン競馬場、芝２４００メートル）＝５月１５日、美浦トレセン日経賞３着のローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、国内最終追い切りを行った。Ｗコースを単走で６ハロン８１秒７―１１秒４をマーク。田中博康調教師は「検疫厩舎に入ってからは少しテンションの高ぶりを見せていたけど、馬自身も少しずつ落ち着いてくると思う」