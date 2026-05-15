日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。森保一監督自ら名前を呼び上げた。＊＊＊＊６月１１日（日本時間１２日）のＷ杯開幕まで残り２７日。メンバーも発表され、本大会への準備を行う。欧州のリーグ戦も最終節が近づいており、ドイツが１６日、オランダとフランスは１７日、イタリアは２４日、イングランドとスペインは２５日に閉幕する。