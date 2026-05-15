1日では回りきれないスケール感北京モーターショー（オート・チャイナ2026）の規模はまさに圧巻だ。その基本データを見るだけでも驚かされる。展示会場は全長1.2kmに及ぶ17のホールにまたがり、そこに1500台近い車両が展示されていたのである。【画像】BYDが高級車を続々展開！ 専門ブランド『デンツァ』の最新モデル【ZとZ9 GTを詳しく見る】全38枚2日間のプレスデーでは、181台の新モデルと71台のコンセプトカーが発表された。