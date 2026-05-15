フィギュアスケート選手の島田麻央（17）が現地時間・16日に米国・エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムで開催されるMLB「ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース」戦の試合前始球式に登場することが15日、発表された。【写真】頑張って！ドジャース対エンゼルス戦で始球式に臨む島田麻央4年にわたるジュニア期において前人未到の39連勝・無敗という大記録をおさめた島田。始球式は初めてで、ジュニア期を締め