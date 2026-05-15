ゴンチャの新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」から、第2弾となる「マスカット＆ピーチ凍頂烏龍」が2026年5月21日（木）より期間限定で登場♡台湾四大銘茶のひとつ“凍頂烏龍茶”に、マスカットの爽やかさとピーチのやさしい甘みを重ねた、初夏にぴったりのフレーバーティーです。香り豊かなドリンクとクッキーで、特別なティータイムを楽しめます♪ フル