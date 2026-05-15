バンダイナムコホールディングスは、子会社のバンダイナムコミュージックライブ（BNML）が、ウドーホールディングスから同社子会社・ウドー音楽事務所の株式35％を取得し、戦略的パートナーシップを構築したことを5月13日、発表した。BNMLの子会社が運営する新ライブホール「Shibuya LOVEZ」が6・27開業本パートナーシップでは、バンダイナムコグループが推進する「IP軸戦略」とUDOが保有するコンサートの企画運営力の強みを生