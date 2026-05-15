『ポケットモンスター』のピカチュウが、5月18日発売の『AERA』増大号の表紙に登場することが発表された。AERA編集部が今年、誕生30周年を迎えたポケモンが、世代も国・地域も越えて愛され続ける理由を取材している。【画像】2027年発売『ポケモン』完全新作に登場する相棒3匹のビジュアル花に囲まれたピカチュウを撮影したのは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花。思わず微笑んでしまう愛らしさが見どころ。特別記事では