東京・大手町のJAビル全国農業協同組合連合会（JA全農）は15日、地方のJAなどに6〜10月に販売する肥料（秋肥）について、前期（昨年11月〜今年5月、春肥）と比べ最大14.5％値上げすると発表した。日本は原料のほぼ全量を輸入に頼っており、円安に加え中東情勢の悪化で価格が高騰しているため。輸入の尿素が14.5％、複数成分を組み合わせた「高度化成肥料」は5％引き上げる。農林水産省によると、個人の農業生産者で経営費用に