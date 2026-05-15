タレントの中山秀征（58）と元宝塚トップ娘役の白城あやか（58）の次男で俳優の中山脩悟（22）が15日、都内で初主演舞台「あゝ同期の桜」の制作発表会に出席した。榎本滋民氏の脚本が原作で、何度も上演、ドラマ化されてきた名作。上田浩寛氏が脚本で、演出を錦織一清（60）が務める。2024年から3年連続の上演となる今回は、昨年4月に芸能界デビューしたばかりの新星が主役に抜てきされた。脩悟は学徒動員で特攻隊員として戦場