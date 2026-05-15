公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、算数の勉強に悩む子どもは日本のほうが少ない傾向にあるものの、家庭の社会経済的背景が算数の勉強への課題感に影響している可能性が示されました。【調査結果】算数の勉強で抱える課題の世界6カ国比較調査は、パネル調査がア