ルネサンスから近現代までの名画が並ぶ「西洋絵画400年の旅−珠玉の東京富士美術館コレクション」が、京都市左京区の京都市京セラ美術館で開かれている。このほど、美術に造詣の深い俳優の片桐仁さん（52）が会場を訪れた。美術大学出身の片桐さんお気に入りの作品や、おすすめの見方とは？片桐さんと展覧会会場を歩いた。【写真】「西洋美術400年」を独自の見立てで分析する片桐仁さん会場には約80点の作品が並ぶ。多摩美術大