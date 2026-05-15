日常のなかにある「安心」を映像で表現ハリウッド俳優 渡辺謙さんの娘で、俳優・モデルの杏さんが高級SUVとの2ショットを公開し、注目を集めています。2026年5月11日、ボルボ・カー・ジャパンは、人気コンパクトSUV「XC40」のアンバサダーとして、俳優の杏さんを起用しました。【動画】これが「杏さん」が乗る「高級コンパクトSUV」です！ 動画で見る彼女が出演するXC40の新テレビCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」の