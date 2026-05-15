セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。「今日はユウティン先生です」と記すと、イベントの参加者を前に指導する姿を投稿した。【写真】ミニスカートが超お似合い スタイルも抜群のセキ・ユウティン（全9枚）ユウティンが先生を務めたのは「Descente Golf CHILL CAMP」だ。ゴルフウェアブランドのデサントが主催するもので、プロによるレッスン会やファンとの交流を目的とした人気イベントで、これまでも各地で開