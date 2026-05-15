＜Sky RKBレディスクラシック初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。〓野愛姫と穴井詩が「66」をマークし、6アンダー・首位タイ発進を決めた。【写真】この表情、クセになる政田夢乃のぷく顔5アンダー・3位タイに政田夢乃、吉田鈴、テレサ・ルー（台湾）、ジ・ユアイ（中国）。4アンダー・7位タイには小祝さくら、桑木志帆、阿部未悠、福田萌維、ルーキー