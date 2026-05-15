＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞2戦連続トップ10入りを果たしている原英莉花が、今大会も安定した滑り出しを見せた。3バーディ・2ボギーの「69」で回り、日本勢2番手となる1アンダーの9位タイ発進。首位とは3打差と、上位をうかがう位置で初日を終えた。【写真】まだあどけない？プロテスト合格時の原英莉花「最後ボギーを打ってしまいましたけど、2つで抑えら