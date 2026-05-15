◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)山本由伸投手がイタズラされる場面が中継に映されました。2日前に先発を務めた山本投手はこの日はベンチでチームメートの応援を行います。9回のドジャースの守備でカメラがベンチをとらえると、山本投手のフードの中に大量のお菓子が入れられていました。8回の攻撃時に映された映像ではキム・ヘソン選手と アレックス・コール選手が山本投手の両隣に座ってい