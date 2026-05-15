韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。【写真】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不