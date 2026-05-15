◇ファーム・リーグ中地区西武0―1巨人（2026年5月15日カーミニークフィールド）左ふくらはぎの肉離れで離脱中の西武・桑原将志外野手が「1番・左翼」で実戦復帰。2打数無安打だった。初回の第1打席は遊ゴロ、3回2死一塁では中飛に倒れ、6回の守備からベンチに退いた。桑原はオフにDeNAからFAで加入。4月21日のソフトバンク戦の走塁で肉離れを発症して離脱。その時点でチームトップの打率・318をマークしていた。