タレントの渡辺満里奈が14日に自身のアメブロを更新。ニッポン放送でお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史に偶然会ったことを報告した。【映像】 吉田栄作の妻・内山理名、「疲れ顔ですみません」寝不足の様子この日、渡辺は自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組『オールナイトニッポン MUSIC10』（ニッポン放送）の生放送のため同局を訪れたことを明かし「ニッポン放送に着くとなんと！99の岡村くんに会いましたー