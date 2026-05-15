新郎新婦が永遠の愛を誓ったり、親族や友人から祝われたりする結婚式は、人生の大きな節目として行われてきました。しかし近年、経済的理由や価値観の多様化などで挙式や披露宴を行わない人も増え、「ナシ婚」と呼ばれています。あなたは「結婚式」を必要だと思いますか。［Ａ論］祝福・感謝の場として必要…泣き・笑い、幸せを実感リクルートブライダル総研が２０２５年に、過去１年間に結婚した２０〜４９歳の既婚者約８００