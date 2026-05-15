巨人はファン投票でヒーローを選出する「HEROISHERE！月間ベストヒーロー賞」の3、4月度の受賞者を投手部門は竹丸和幸投手、野手部門はダルベック選手に決定したと発表した。竹丸は球団史上初の新人開幕投手勝利を飾るなど4月末までに4勝を挙げた。ダルベックは開幕から4番を務め、3試合連続本塁打を放つなど、チームトップの6本塁打、15打点をマークしました。子どもたちから記念ボードを受け取るとダルベックは「素晴