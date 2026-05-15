タレントの辻希美が13日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんが夕食作りを手伝ったことを報告した。【映像】辻希美、高校生の長男に作ったお弁当披露この日、辻は「夜中に夢が覚醒して寝不足の中 気合いで起きてお弁当作りからスタート!!」とつづり、1日の始まりを報告。打ち合わせ後に夕食の準備に取り掛かったことを明かし「今夜は冷凍ご飯消費DAYでオムライス」とメニューを紹介した。続けて、昊空くんについ