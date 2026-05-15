ドル円１５８．４０近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.40近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。ドル円は東京市場での上昇を解消している。東京早朝の158.30付近を安値に、東京午後にかけては158.67付近まで高値を伸ばした。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに反落し、158.35付近まで押し戻されている。前日NY終値158.37レベル付近に落ち着いた格好。 ユ