日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝が２大会連続のメンバー入りを果たした。前回大会後から代表では不動の３バックの中央として君臨。堂々たる選出となった。谷口は所属先を通じ「この度、ワールドカップのメンバーに選出していただき、大変光栄に思います。この大会にかける思いは強く、ワールドカップ優勝という目標に向