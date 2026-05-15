現在の公立小学校では“静かな荒れ”と呼ばれる新しい形態の学級崩壊が広まっている。【漫画】どこまでが個性？「授業中に立ち歩く」「化粧」「遅刻・欠席」……教育現場で起きている、静かな荒れと教員の休職問題とは――。昔の学級崩壊は、一部のやんちゃな子がわざと騒ぎを起こして授業を妨害することによって引き起こされるものだった。だが、現在の学級崩壊は違う。物静かで目立たないような子が、何の目的もなく教室