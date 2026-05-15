巨人は１５日、ファン投票でヒーローを選出する「ＨＥＲＯＩＳＨＥＲＥ！月間ベストヒーロー賞」の３、４月度の受賞者が、投手部門は竹丸和幸投手、野手部門はダルベック選手に決定したと発表され、贈呈式が行われた。竹丸は球団初の新人開幕投手勝利を飾り、４月末でハーラートップタイの４勝。「うれしいです」と選出を喜び「ずっとホームゲームしか投げてないんですけど、たくさんの方からいろんな方向から声援をもら