日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が２大会連続のメンバー入りを果たした。カタールＷ杯で全４試合に出場した鎌田は、イタリア・セリエＡのラツィオを経て２４年に英プレミアリーグ・クリスタルパレスに移籍。世界最高峰の舞台で２季目となる今季は、主にボランチとして２８試合に出場するなど存在感を示して